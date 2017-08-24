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Джеймс Мэттис: США поставят Украине военное оборудование на $175 миллионов

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  • 24.08.2017, 16:13
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Джеймс Мэттис

Россия до сих пор планирует военной силой перекроить границы.

США поставят Украине военного оборудования на 175 миллионов долларов США (около 150 миллионов евро). Об этом в четверг, 24 августа, находясь с официальным визитом в Киеве, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он заявил, что Вашингтон "рассматривает" и вопрос о поставках на Украину "летального оборонительного вооружения", сообщает «Немецкая волна».

"Оборонительное оружие само по себе не является провокацией, если вы не агрессор. А Украина точно не является агрессором", - заявил Мэттис на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко и глава Пентагона вместе присутствовали на параде, посвященном Дню независимости Украины.

"Несмотря на российские возражения, мы знаем, что они (российские власти - Прим.) ищут способы военной силой перекроить национальные границы", - подчеркнул Мэттис, добавив, что Вашингтон не намерен признавать аннексию Крыма и отказываться от санкций, "пока Россия не прекратит те акции, которые их вызвали".

"Не сомневайтесь, - заявил глава Пентагона президенту, - Соединенные Штаты - на стороне Украины". Визит Мэттиса - первая поездка министра обороны США на территорию стран бывшего Советского Союза за последние десять лет.


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