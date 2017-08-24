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Александр Соснов о «педсовете»: Говорить такое учителям – неадекватно

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  • 24.08.2017, 16:18
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Александр Соснов
Фото: «Радыё Свабода»

На «материальной высоте» в Беларуси – прислужники диктатора.

Сегодня Лукашенко на «педсовете» потребовал от учителей, чтобы те перестали в следующем году жаловаться на низкие зарплаты. В каком положении находятся белорусские бюджетники и почему профессии учителей и врачей потеряли свой престиж – сайт Сharter97.org поинтересовался у бывшего министра труда и социальной защиты Александра Соснова:

- Зарплаты бюджетников преступно низкие, они даже в сравнение не идут с соседними странами. В государстве, в котором всем заведует и управляет один человек, благосостоянием выделяются те, кто ему больше всего нужен. Он когда-то побещал поставить учителей на «материальную высоту», но мы сами прекрасно видим, как эта высота выглядит. А спонсирует он тех, кто ему нужен для того, чтобы удержаться на троне. Вот поэтому на «материальной высоте» у нас силовики и прислужники Лукашенко. В нашей стране никто не хочет становиться учителями и врачами, все хотят в милицию. А что касается его «обращения» к учителям - это значит, что он в «неадеквате». Хороший руководитель такое себе не позволит.


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