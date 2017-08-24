Жильцы района велозавода: Не дадим тут понастроить «стекляшки» 5 24.08.2017, 16:49

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Власти хотят снести почти полсотни малоэтажек в уголке послевоенного Минска.

23 августа в администрации Ленинского района Минска презентовали проект застройки территории между метро «Пролетарская» и велозаводом. Неделю назад людей пришло так много, что они не уместились в актовом зале школы №40, и встречу перенесли. Но и в просторном актовом зале администрации все еле поместились, пишет kp.by.

Жильцы: «Я недавно сделала ремонт и не хочу переезжать!»

В плане речь идет о территории Партизанского проспекта, железной дороги Минск-Москва и ландшафтно-рекреационной зоны. По проекту там снесут более 40 малоэтажек и построят на их месте новые дома.

- Возле железной дороги предполагается размещение двух паркингов и большой открытой стоянки, - объясняет архитектор проекта Светлана Сахарова из «Минскградо». - Планируется снос малоценной 2-этажной застройки, реконструкция 4-этажных домов 60-х годов строительства с надстройкой… Предлагается вынос предприятий, например, части участков производства ОАО «Строймаш», особенно литейки. Недопустимо, чтобы в центральной части города сохранялись объекты, которые имеют санитарно-защитные зоны 100 метров от жилых кварталов и социальных объектов.

Дома на улицах Нахимова и Судмалиса хотят перевести в статус общественных. Соответственно, жильцов ожидает переезд.

- Эти малоэтажки имеют историческое значение, - говорит Татьяна, одна из жильцов. - Это маленький уголок послевоенного Минска, который у нас остался, а вы хотите там построить стекляшки! Я живу на улице Нахимова, там 100 квартир, в каждой по четыре жителя. Скольких людей вы лишаете комфорта, жилья! Вы пытаетесь переселить их на окраину и устроить инвестиционную политику города? У меня трое детей, один из них - инвалид. Недавно я делала ремонт, живу в хороших условиях и не хочу переезжать!

Администрация: «Согласны, парковок много, будем пересматривать»

После выступления архитектора жители потянулись к микрофону. В основном всех волновал снос домов. Свое нежелание переезжать жильцы часто объясняли тем, что состояние малоэтажек еще вполне хорошее.

- 25 лет мы просим: сделайте нам хоть что-то, но были никому не нужны, - возмущается жительница. - А сейчас о нас забеспокоились. Но мы сами содержим эти квартиры, нам никто ничего не делает - ни сантехнику, ничего. Мы хотим остаться в своем районе!

Когда жильцы обратились к залу с вопросом: «Кто против сноса домов?», почти все присутствующие подняли руки.

- Дома в основном 50 - 60-х годов, достаточно большой износ. Чтобы поддерживать их в нормальном состоянии, нужны большие средства, - объясняет замглавы администрации Андрей Бондаренко. - Эти объекты не представляют исторической ценности, поэтому и предполагается их снос и реконструкция. Что касается вопроса переселения жителей, то он осуществляется по указу №58 о защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд. Однако вопрос будем решать, когда найдется инвестор.

Многих возмутило, что на месте сталинок собираются строить парковки.

- Я живу на Партизанском проспекте, у нас и так все загазовано. Смотрю на обилие парковок, которые вы собираетесь строить, и ужасаюсь! - говорит местная жительница.

- В метровом расстоянии вдоль забора школы расположили подземную парковку. Вероятно, дети на парапланах будут в школу летать? - возмущается Юлия.

В этом вопросе администрация поддержала местных.

- Решение неокончательное, - отвечает Андрей Бондаренко. - Соглашусь, что много подземных паркингов, будем данный момент пересматривать. Все замечания и предложения по плану вы можете присылать нам в администрацию. Обсуждение продлится до 7 сентября.