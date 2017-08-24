Путин уже сейчас устарел 11 Дмитрий Гудков

24.08.2017, 16:47

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Владимир Путин

Фото: getty images

Новые поколения – это новые технологии, а Путина нет даже в соцсетях.

Тут еще с неделю назад МК попросил написать, что я думаю про то, как молодежь примет безвременный уход Путина из политики. Тема, конечно, смешная, так что не удержался.

Во-первых, конечно, ни через какие шесть месяцев Путин никуда не уйдет. Ни через шесть, ни через 36. Мы зашли в тот тупик, из которого вождя либо увозят на лафете, либо вождем стреляют из пушки. Но в обоих случаях никакой трагедии для молодого (или на тот момент уже не очень молодого) поколения не случится.

Это только в Северной Корее, которая обрезала себе интернет, население уверено в том, что "есть Ким Чен Ын – есть КНДР, нет Ким Чен Ына – нет КНДР". А во всех остальных странах даже с затрудненным доступом к информации разницу между государством и вождем понимают хорошо.

Посудите сами: ведь даже наш убогий телевизор и тот круглосуточно рассказывает то о Трампе, то о Меркель, то о какой-нибудь мадуре. И сам факт их смены доказывает зрителям, что мир не кончается с завершением чьего бы то ни было президентского срока.

Отсутствие монополии на информацию давным-давно разрушило этот миф. Это в XVIII веке после смерти матушки Екатерины по стране могла прокатиться волна дворянских инфарктов. А теперь – все, как ни оболванивай – не выйдет.

Знаете, у страны, пережившей мор генсеков, худо-бедно выработался иммунитет к этой болезни. Просто в очередной раз, буквально по Галичу, наш отец окажется не отцом, а сукою – и жизнь пойдет своим чередом.

И главное: Путин уже сейчас устарел – причем прежде всего морально. Он давным-давно уже не президент страны. Президент своей Росгвардии, ФСБ, друзей-олигархов – сколько угодно. Но не страны. Спросите у той самой молодежи, ассоциирует ли она с ним Россию – и узнаете, что нет.

Новые поколения – это новые технологии. А президента, простите, нет даже в соцсетях, у него и смартфона-то нет. Новые поколения – это постоянное общение. А президент раз в год являет себя миру на фальшивых "прямых линиях". Новые поколения – это честность и искренность, потому что "все ходы записаны", потому что все на виду. А президент – это окосевший от "честности" Песков.

Наконец, новые поколения – это равноправие, открытые границы, граждане мира. А им навязывают парадигму, в которой граница на замке, кругом враги, беспрекословное подчинение и строгая иерархия. "Армата" вместо "Теслы" – вот он, символ. И что, вы всерьез считаете, что молодежь будет грустить, когда страна избавится от этого тяжелого морока?

Что ее хлебом не корми – дай поштурмовать Рейхстаг в парке "Патриот", съездить летом не дальше Крыма, провести отпуск, воюя на Донбассе, а потом сесть в бульдозер и раздавить пару-тройку гусиных тушек? А ведь только это Путин молодежи и предлагает.

И его образ будущего ровно такой: сейчас мы раздавили три тушки, а завтра раздавим тридцать! И ничего другого за кремлевской стеной уже никогда не придумают.

Так что не бойтесь и не беспокойтесь: юность – это возмездие. И естественным врагом этой власти стало уже само время. В общем, в свое время "Иваси" все правильно спели: "И ржавчина точит кремневые ружья и, кажется, скоро источит совсем".

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»