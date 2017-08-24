Белорусы начали сбор подписей против пропаганды сталинизма 1 24.08.2017, 16:59

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Участники форума «Большевистский террор. Право на установление истины» призывают подписать петицию.

22 августа в канун Международного дня Памяти жертв сталинизма и нацизма («Дня черной ленты») в Минске прошел Форум «Большевистский террор.

Участие в Форуме приняли около сорока человек, среди которых белорусские историки, правозащитники, лидеры партий и инициатив. По результатам принятой на форуме резолюции была создана петиция.

Основные требования - открыть архивы КГБ, назвать имена жертв сталинизма и места их расстрелов, запретить пропаганду сталинизма.

Подписать петицию можно здесь.