В Барановичах «Пежо» протаранил авто ГАИ 7 24.08.2017, 17:27

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29-летний водитель не остановился, чтобы пропустить гаишников.

Авария произошла 24 августа, примерно в 13 часов, на перекрестке улиц Советской и Чернышевского. Обстоятельства аварии выясняются.

— Патрульный автомобиль выехал с улицы Советской на перекресток с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В этот момент ему в правый бок врезался «Пежо», за рулем которого был мужчина 1988 года рождения, — рассказала Intex-press Наталья Сахарчук. – По предварительной информации, водитель «Пежо» нарушил ПДД – не принял вправо и не остановился, чтобы пропустить экипаж ГАИ. Момент ДТП снят на видеорегистратор служебной машины, поэтому причины аварии установит проверка.

В то же время пассажирка «Пежо» в разговоре с журналистами утверждала, что экипаж ГАИ ехал без сирены.