Лех Валенса попал в ДТП
- 24.08.2017, 17:44
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Происшествие случилось в Гданьске.
Бывший президент Польши Лех Валенса попал в ДТП с автомобилем Бюро охраны правительства (BOR), сообщает польская радиостанция RFM FM.
«Происшествие случилось в Гданьске на перекрестке улиц Войска польского и Шопена: легковой Сitroen столкнулся с автомобилем, в котором ехал экс-президент», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лимузином BOR управлял офицер Бюро охраны.
«Полицейские, прибывшие на место, установили, что вину за ДТП несет водитель Сitroen. Он получил штраф», — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто в ДТП не пострадал. Валенса пешком пошел к расположенной рядом своей квартире.