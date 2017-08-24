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Лех Валенса попал в ДТП

  • 24.08.2017, 17:44
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Лех Валенса

Происшествие случилось в Гданьске.

Бывший президент Польши Лех Валенса попал в ДТП с автомобилем Бюро охраны правительства (BOR), сообщает польская радиостанция RFM FM.

«Происшествие случилось в Гданьске на перекрестке улиц Войска польского и Шопена: легковой Сitroen столкнулся с автомобилем, в котором ехал экс-президент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лимузином BOR управлял офицер Бюро охраны.

«Полицейские, прибывшие на место, установили, что вину за ДТП несет водитель Сitroen. Он получил штраф», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто в ДТП не пострадал. Валенса пешком пошел к расположенной рядом своей квартире.


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