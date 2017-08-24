Белорусы предложили переделать БелАЭС в центр науки и искусств 24.08.2017, 17:50

Белорусские художники и общественные активисты предложили свой вариант использования комплекса зданий в Островце.

В градирнях БелАЭС проводятся концерты классической музыки, на полях вокруг станции выращивается экологическая еда. Через Островец едут высокоскоростные поезда до Вильнюса и Минска, а в городе проходят выставки высоких технологий и искусства. Именно так видят альтернативу атомной станции белорусские художники и общественные активисты. Они предложили свой вариант использования комплекса зданий в Островце и представили его в галерее «Ў» в Минске, пишет сайт телеканала «Белсат».

На высокотехнологичном полу рейверы вырабатывают киловатты. Биеннале современного искусства проходит где-то на соседней улице – направление на выставку показывает афиша. Вокруг градирен АЭС развернулись поля и сады с зонами для отдыха.

«Нам надоело говорить одно и то же. Мне кажется, что все, что можно было сказать, уже сказано, что можно было написать — написано. Осталось только создать иное будущее, и вот оно — здесь», — говорит Ирина Сухий.

«Если бы я была инвестором, я бы захотела вложить деньги в такой проект. Так смело еще никто не думал об АЭС. Думали о том, чтобы закрыть, либо недостроить, еще что-то. Но о том, чтобы это превратить в нечто, чтобы не зарыть деньги, чтобы это приносило деньги, — никто не думал. Хочется, чтобы это заметили люди, которые у нас принимают решения, и почесали затылок», – говорит посетительница выставки Надежда.

Чтобы представить альтернативное будущее, художники и активисты неделю провели в окрестностях АЭС, а также побывали в информационном центре на официальной презентации. Потом еще неделю преобразовывали идеи в жизнь.

«Когда смотришь на эту архитектуру, она пугает и одновременно восхищает. Это ужасно, будто филиал ада на Земле, она вырабатывает опасную ядерную энергию. Но одновременно это и очень красиво. Эта архитектура сама по себе так и просится, чтобы открыть там какой-то альтернативный центр искусства, экологии. Мы приехали туда все вместе и подумали, какое может быть будущее у этого объекта?»

В киоске можно приобрести свежий номер «Островецкой правды 2.0». Пишут там о том, что Илан Маск договорился с председателем Островецкого райисполкома о сотрудничестве в подготовке колонизации Марса, а белорусская железная дорога увеличила количество скоростных поездов в направлении Островца. Публикуется анонс международной конференции по развитию искусственного интеллекта и конкурс на лучшую раскраску градирен.

«Мы представили газету «Островецкая правда» в будущем, будто те же журналисты, в таком же стиле и жанре пишут о событиях в «Островце культуры». Там есть новости с полей, где рейверы вырабатывают киловатты, а главная новость о том, что Илан Маск приезжает в Островец на международную конференцию», — рассказывает Анастасия Дорофеева, председатель партии «Зеленые». «Тексты писались очень быстро и из нас так летели идеи, что коллеги говорили: выходите уже со своей параллельной реальности! А мы отвечали: нет, мы хотим жить здесь».

Выставка состоит из 14 художественных экспонатов, которые создавали 17 художников и активистов из Беларуси, России, а также Чехии. Альтернативная АЭС будет существовать в галерее «Ў» до 9 сентября.

«Меня заинтересовала выставка, это визуализация будущего. Мы часто не верим, у нас бывает такая безнадежность и паника. На самом деле, если мы будем думать позитивно, то почему бы нет? Все начинается с идей», – говорит посетительница Мария.

В 2015 году в Германии в здании атомной электростанции возле города Калькар, на границе с Нидерландами, создали настоящий парк аттракционов с каруселью внутри градирни и стеной для скалолазания снаружи. Каждый год парк развлечений на атомной станции посещают более полумиллиона туристов. Радиационной опасности там нет — станция никогда не работала. Ее строили, но так и не запустили из-за массовых общественных протестов жителей Германии и Нидерландов.