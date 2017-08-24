Как сэкономить на сборах ребенка в школу? 24.08.2017, 18:21

Фото: alwaysbusymama.com

Траты на подготовку детей к школе во многих семьях пробивают заметную брешь в бюджете.

Эксперты Deal.by изучили опыт родителей и составили топ проверенных рекомендаций, которые помогут пережить День знаний с минимальными расходами и максимальным количеством положительных эмоций, пишет myfin.by.

Составьте список вещей

Перед тем, как отправиться штурмовать магазины, составьте список вещей, которые понадобятся ребенку в школе, и проверьте, что из всего перечня уже есть дома – это самый эффективный способ избежать лишних трат. Первоклашкам, ученикам младших и средних классов могут понадобиться:

- одежда – школьная форма, туфли, сменная обувь, спортивная форма, кроссовки.

- аксессуары и канцелярия – рюкзак, дневник, тетради и папки, пенал, 2-3 ручки, пара простых карандашей, ластики и линейка, принадлежности для рисования.

- дополнительно – букет на праздничную линейку.

Из набора старшеклассника можно смело вычеркивать некоторые вещи, как, например, набор для рисования.

Не покупайте очень дорогие вещи и много одежды

Все родители хотят для своего чада самое лучшее, но хорошие вещи не всегда самые дорогие. Товары нераскрученных брендов зачастую не уступают по качеству популярным маркам, а стоят дешевле. Ребенку все равно, какая цена у пенала или рюкзака, а шансы потерять дорогую и недорогую вещь равны. Тогда зачем платить больше?

Также часто велик соблазн купить ребенку одежду на весь учебный год, но в этой идее есть два больших минуса. Дети растут очень быстро, и купленные в августе брюки ко второй четверти могут стать коротки. К тому же, вещи, популярные сегодня, зимой рискуют просто выйти из моды, и будет сложно придумать подходящие аргументы, чтобы убедить ребенка их носить.

Фото: creu.ru

Покупайте оптом

Разница между тем, покупать по одной вещи или оптом, – очень ощутима.

Оптом можно купить школьные принадлежности как только для своего ребенка, так и объединившись с другими родителями. При этом поставщика можно попросить выбрать товары разных цветов, поэтому беспокоиться о том, что весь класс будет ходить с одинаковыми вещами, не придется. Оптом выгодно покупать дневники, тетради, обложки для книг и тетрадей, ручки, карандаши и другие товары, которых может понадобиться больше двух единиц.

Выбирайте товары на маркетплейсах

Маркетплейс – это сайт в интернете, где собраны товары от множества магазинов. Он позволяет быстро сравнить цены у многих поставщиков и за счет этого выбрать подходящий товар по самой выгодной стоимости. Преимущество маркетплейсов еще и в том, что здесь можно быстро купить все и сразу: чтобы найти нужную вещь, достаточно вписать название в строку поиска и задать характеристики. Т.е. маркетплейсы – это экономия не только денег, но и времени.

В среднем, школьная форма для девочки (юбка, блузка и пиджак) обойдется в 40-50 рублей, школьная форма для мальчика (брюки, рубашка и пиджак) – в 50-60 рублей, ранец – в 40-50 рублей, мягкий пенал – в 3-10 рублей.

Откажитесь от «школьных отработок»

Еще один способ сэкономить время и, зачастую, нервы – поручить «школьные отработки», такие, как мытье окон или покраска парт, другим людям. Для этого есть специальные сайты, где достаточно оставить задание, описать условия и ждать откликов от заинтересованных исполнителей.

Потом останется только выбрать подходящего человека и расплатиться с ним.