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Украина дает пример и надежду Беларуси

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  • Северин Квятковский, «Радыё Свабода»
  • 24.08.2017, 18:25
  • 1,211
Северин Квятковский

Украинские успехи дают белорусам пример и надежду на то, что и у нас возможно неколониальное будущее.

Общественный активист Денис Кобрусев возмутился тому, что многие белорусы постят в соцсетях поздравления украинцам с Днем Независимости.

«Чужой День Независимости вызывает столько шума. Англичане на День взятия Бастилии также поют «Марсельезу»? Или французы на какой-нибудь значимый праздник «Юнион Джек» в своих соцсетях постят?» - объясняет свою позицию Денис Кобрусев. - «Не думаю, что наши соседи заваливают свой ФБ БЧБ-фотками на наше 25 марта. Болезнь какая-то...».

Главное в украинском празднике для белорусов - украинцы сделали то, что белорусы пока не смогли. Украинцы лишились прокремлевской власти.

А тем самым получили шанс со временем интегрироваться в западную цивилизацию. А западная цивилизация считает главной ценностью человека, а не систему. То есть, украинцы получили шанс на улучшение качества жизни во всех сферах.

С практического значения - белорусам стало легче дышать в самой Украине, куда белорусы массово ездят на курорты, за покупками и просто как туристы.

Почему Денис Кобрусев, как и многие другие, не понимает радости за соседей, я могу только догадываться, чужие души - потемки. Но точно знаю, что радость за что-то позитивное не может быть «болезнью».

Сравнение с Францией и Британией выглядит сознательно притянутым за уши. И там и там главные государственные праздники давным-давно имеют не большее значение, чем День Города: ни Франции, ни Британии не грозят уничтожением, а самим независимостям сотни лет. В Европе войны закончены раз и навсегда, по крайней мере, в обозримом человеческому разуму будущем.

А Украина воюет.

Причем, Украина воюет не только за себя. Чего никак не могут понять наши окопные националисты, что Украина воюет с Россией и за себя, и за тебя, и за того парня. Это еще и война за реальную независимость от империи.

Сходство судеб украинцев и белорусов в Российской империи сближает наши народы.

А потому украинские успехи дают белорусам пример и надежду на то, что и у нас возможно неколониальное будущее.

Северин Квятковский, «Радыё Свабода»


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