Минское «Динамо» выпустило футболку к 100-летию со дня рождения Пимена Панченко 1 24.08.2017, 18:40

Народный поэт Беларуси часто посещал матчи любимой футбольной команды.

Минское «Динамо» подготовило подарок к 100-летию со дня рождения белорусского песняра, сообищли Charter97.org в пресс-службе столичного клуба.

Минский клуб передал футболку с фамилией народного поэта Беларуси Пимена Панченко музею.

«Когда Пимен Емельянович был молод, ходил на матчи на стадион. Даже когда в Лондоне был, сходил на футбол. И наизусть знал, где, кто и как с кем сыграл. И особенно когда «Динамо» (Минск) выступало ..., дед не мог сидеть на месте. Очень переживал, ходил по дому...», - поделился воспоминаниями внук поэта Андрей Панченко.