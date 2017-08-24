Тиллерсон: США твердо поддерживают территориальную целостность Украины 24.08.2017, 19:01

Рекс Тиллерсон

Фото: Getty Images

Тиллерсон от имени правительства США поздравил Украину с Днем Независимости.

Соединенные Штаты Америки по-прежнему твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность и демократию в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает interfax.com.ua.

Тиллерсон от имени правительства США поздравил Украину с Днем Независимости, и заверил в продолжении партнерства двух стран.

«От имени правительства Соединенных Штатов Америки наилучшие пожелания всем украинцам в ваш национальный день. Как я сказал в Киеве в прошлом месяце (июле), мы глубоко ценим дружбу, которая развилась за 25 лет дипломатических отношений. Мы высоко ценим ваше упорство перед лицом серьезных вызовов, в том числе в российском конфликте на Донбассе, в оккупации Россией и аннексии Крыма», - говорится в поздравлении Тиллерсона.

По словам госсекретаря, несмотря на трудности, украинский народ показал сильную решимость создавать экономические возможности, бороться с коррупцией и укреплять свои демократические институции.

«Соединенные Штаты гордятся быть партнером на пути Украины, и мы по-прежнему твердо поддерживаем ваш суверенитет, территориальную целостность и демократию. Пусть наступающий год принесет мир, процветание и прогресс народу Украины», - отметил госсекретарь США.

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Украины Петру Порошенко поздравления по случаю по случаю 26-й годовщины независимости украинского государства.

Трамп заверил, что Вашингтон продолжит «поддерживать стремление Украины и прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности этой страны».