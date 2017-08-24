Десять фактов уничтожения в Беларуси еврейского исторического наследия 24.08.2017, 19:10

Эти факты перечислил президент Всемирной ассоциации белорусских евреев Яков Гутман.

Эти факты перечислил 24 августа в Гомеле во время пресс-конференции в общественно-политическом центре на улице Полесской президент Всемирной ассоциации белорусских евреев Яков Гутман, передает «Радыё Свабода».

1. В 2001 году снесено здание синагоги в Минске по улице Димитрова. Двухэтажное здание было возведено во второй половине ХIХ века, в нем располагались синагога, библиотека, школа. В 2000 году эту синагогу внесли в Государственный список историко-культурного наследия, который относился к компетенции Совмина Республики Беларусь.

2. Через территорию двух бывших еврейских кладбищ в Мозыре летом 2003 года проложили газопровод, вырыли котлован под строительство многоквартирного жилого дома.

3. В Рогачеве в августе 2003 года памятники с еврейских могил свалили в кучу, через кладбище проложили дорогу и оборудовали там футбольную площадку.

4. Установленный в ноябре 2003 года Всемирной ассоциацией белорусских евреев в Мозыре на улице Кирова мемориальный знак на месте самосожжения мозырских евреев во время оккупации города нацистами уничтожен по решению горисполкома.

5. В Минске в декабре 2003 года при стройке паркинга на Немиге окончательно уничтожен фундамент Холодной синагоги. Памятник еще можно было восстановить, однако городские власти не захотели. Предлагалось на месте самой старой синагоги столицы установить хотя бы памятный знак, но и его так и не поставили, хотя паркинг уже достроен.

6. В апреле 2009 года в Любани Минской области разрушили деревянное здание бывшей синагоги, связанное не только с историей Любанской еврейской общины, но и с известным иудейским религиозным деятелям Моше Файнштейном - признанным мировым лидером ортодоксального еврейства. Снесенное здание - уникальный образец культовой деревянной архитектуры, одна из последних деревянных синагог в Беларуси.

7. В Гомеле в 2008 году на южной части еврейского кладбища на улице Сожевской сооружены корты и футбольный стадион.

8. В райцентре Воложин Минской области в 2013 году построили дома для работников свинофермы на костях жертв Холокоста.

9. В 2016 году в Мозыре начали стройку 10-этажного жилого дома на бывшем еврейском кладбище.

10. Июнь 2017 года. В Гомеле на улице Сожевской начали строить 18-этажный жилой дом на северном мысе бывших еврейских кладбищ.