Мэттис: США утвердили поставку военной техники Украине 3 24.08.2017, 19:35

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Джеймс Мэттис

Сегодня в Киеве прошли переговоры министра обороны США с президентом Украины Петром Порошенко.

В США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга по результатам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает Liga.net.

«Буквально недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять еще большую обороноспособность Украине», - сказал Мэттис.

Сегодня в Киеве прошли переговоры Мэттиса с Порошенко. Украинский президент высказал удовлетворение обсуждением с Мэттисом предоставления Украине летального вооружения.

Вместе с тем, Порошенко подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины. Глава Пентагона сказал, что после возвращения в США намерен рекомендовать «конкретные вещи» американскому руководству относительно предоставления Украине летального вооружения.