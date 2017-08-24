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Валентин Голубев: Мы с Иосифом Юхо начали писать Конституцию со слов: «Мы, народ Беларуси»

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  • 24.08.2017, 19:43
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25 августа исполняется 26 лет, как «Декларация о государственном суверенитете Беларуси» приобрела конституционную силу.

25 августа исполняется 26 лет, как приобрела конституционную силу «Декларация о государственном суверенитете Беларуси», где было заявлено «верховенство народа в определении своей судьбы». А также страна была провозглашена суверенным государством с правом на самоопределение и государственность белорусского языка.

Об этом «Радыё Рацыя» рассказал один из авторов Декларации, тогдашний координатор оппозиции БНФ в Верховном Совете 12 созыва, доктор исторических наук Валентин Голубев.

- Мне повезло вместе с профессором, доктором исторических наук Юхо писать введение в Конституцию, преамбулу. И как раз мы с ним предложили вот этот подход, когда Конституция начинается: «Мы, народ Беларуси». Если бы у нас не было Декларации, нам было бы труднее что-то делать. Потому что Конституция БССР однозначно говорила, что центр политический и экономический - в Москве. Когда мы уделили Декларации статус конституционного закона, Декларация стала выше Конституции.

До прихода к власти Лукашенко 27 июля, день принятия Декларации отмечался как День Независимости.


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