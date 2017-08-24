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Как минчане поднимают себе настроение в дождливую погоду

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  • 24.08.2017, 19:56
  • 2,580
Фото: Tut.by

Дождь летом, даже если он длится почти сутки, не повод для плохого настроения.

Tut.by отправился в дождь за яркими красками. Оказалось, что на минских улицах есть люди, которые не дают унывать себе и другим даже в плохую погоду. Посмотрите на них и улыбнитесь. А в следующий раз в дождливую погоду прихватите с собой яркий зонт, дождевик или наденьте веселые резиновые сапоги. Главное, держитесь подальше от проезжей части, чтобы вас не окатило водой из-под колес мчащейся мимо машины. И тогда с настроением все будет в порядке.


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