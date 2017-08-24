Уроженец Пинска открыл первый в Беларуси магазин Spar 9 24.08.2017, 20:21

5,274

Франшизу голландской сети Spar приобрел Александр Зарибко.

Первый магазин голландской сети Spar, франшизу которой приобрел бизнесмен Александр Зарибко, открылся 24 августа на Партизанском проспекте в Минске.

Александр Зарибко – российский бизнесмен белорусского происхождения – владеет в Беларуси компанией «Юнифуд», которой принадлежат около 50 магазинов под брендами «Алми» и Zakrama. Уроженец Пинска инвестирует в Беларуси с 2005 года. До 2016 года магазины под брендом «Алми» работали также в России, но они их продал, пишет ej.by.

Франшизу голландского ретейлера SPAR International Александр Зарибко приобрел еще в конце 2016 года. В планах бизнесмена - открытие до 2020 года 60 торговых объектов бренда, включая областные города.

Нидерландская сеть SPAR International объединяет более 12 000 магазинов в 44 странах мира (в основном страны Европы, а также ЮАР, Австралия, Аргентина). У сети существуют четыре формата магазинов: SPAR Express (рассчитаны на экспресс-покупки, торговая площадь — 100−200 кв. м), SPAR (магазины шаговой доступности, 200−1000 кв. м), EUROSPAR (большой супермаркет для покупок на всю неделю, торговая площадь — 1−3 тыс кв. м) и INTERSPAR (гипермаркет, более 3 тыс. кв. м).