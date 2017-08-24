Бобруйчанам покажут выступление бобров 6 24.08.2017, 20:35

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Фото: «Вечернему Бобруйску»

Дрессировщик бобров рассказал о своих питомцах.

25 августа в Бобруйске откроется «Цирк зверей». И среди четвероногих артистов перед бобруйчанами выступят бобры. За несколько дней до начала выступления дрессировщик этих животных рассказал «Вечернему Бобруйску» о повадках, пристрастиях и способах их дрессировки.

Вместо морковки – поглаживания, вместо кнута – обнимашки, именно так Виктор Сильченко учит своих бобров. Всегда считалось, что эти животные не поддаются дрессировке, но Виктор научил их лазать по лестнице и прыгать через небольшие препятствия, и так он стал первым и пока единственным в мире дрессировщиком бобров в мире.

Что едят?

– Бобры едят постоянно, поэтому тощий бобр – нонсенс, и несмотря на то, что они такие прожорливые, заставить что-либо сделать «за еду» их невозможно, – рассказывает Виктор Сильченко.

Он уже восемь лет занимается с этими животными. У него в труппе 9 четвероногих артистов.

– Не я их дрессирую, а они меня. Кушают морковь, свеклу, капусту, картошку, а вечером готовим им кашу. Рыбу и мясо бобры не едят, совсем! Полуводный образ жизни и в рационе – 115 видов прибрежной растительности. Могут повалить сосну и ель, могут есть и березу. У бобров в желудке вырабатывается специальная кислота, которая с легкостью переваривает такую пищу.

История Семена

Одна из самых своенравных участников коллектива – бобриха Сема. До того как стать циркачкой, Сима жила у пенсионеров в Свердловской области. Супруги нашли кроху (с ладошку размером) на берегу реки. Она еле дышала и что ни делали, не хотела кушать. Супруги все-таки выкормили бобренка детскими молочными смесями, через пипетку.

А когда животное окрепло, попытались вернуть его в живую природу. Вечером отнесли зверька на реку в то место, где и подобрали, и выпустили. Ранним утром Семен (так его поначалу назвали) вернулся домой. Решили оставить Сему себе и выделили место у печки. Так он и ходил каждый день на реку, как на работу, а к вечеру возвращался.

Циркачка Сема

Сюжет про приемыша увидел Виктор Сильченко. И когда он оказался с гастролями неподалеку от этой деревни, он приехал к пенсионерам и несколько часов убеждал семейную пару в том, что в цирке Семену будет комфортнее и лучше. Содержать в неволе бобра, не зная нюансов, сложно. Например, надо регулярно подпиливать зубы, которые растут со скоростью миллиметр в сутки. В дикой природе они стачиваются о деревья, в неволе этого не будет. И тогда резцы могут вырасти очень длинные, и бобр не сможет питаться. При правильных условиях содержания они могут жить до 30 лет!

В итоге Семена отдали, только позже выяснилось, что это не мальчик, а девочка.

– Сема находится в хорошей физической форме, – описывает своего самого известного бобра Виктор, – однако у него пока нет никаких навыков, трудиться он не хочет, все время просится на руки и очень любит поесть. Сема постоянно целует своего наставника и постепенно становится настоящим артистом.