МИД РФ неудачно объяснил разницу между нацизмом и коммунизмом 9 24.08.2017, 21:33

4,493

МИД России нарисовал картинку об отличиях нацистов и коммунистов.

Министерство иностранных дел России неудачно объяснило разницу между нацизмом и коммунизмом. 23 августа в Европе отмечался день памяти жертв сталинизма и нацизма. Такое сравнение всегда болезненно воспринимается в Москве. Вот и на этот раз МИД решил продемонстрировать, что СССР и нацистскую Германию нельзя ставить в один ряд, пишет «Медуза».

Фото: twitter.com/mfa_russia

В англоязычном твиттере министерства появился твит со следующим текстом: «Нацистская Германия начала Вторую мировую войну и убила 27 миллионов советских граждан. СССР закончил войну и спас мир от коричневой чумы». К нему было присоединено фото, на нем — мужчина в нацистской форме и женщина — в советской. На снимке мужчины была надпись «Нацист. Начал холокост», на снимке женщины — «Коммунистка. Закончила холокост». Снизу были дописаны слова: «В этом разница».

Мужчина на снимке — известная личность, Вернер Гольдберг, который никогда не был членом нацистской партии. Из-за того, что его отец был евреем, Гольдберга в 1940 году уволили из армии. Но в нацистской пропаганде его фото продолжали использовать как «идеального немецкого солдата».