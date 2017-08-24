закрыть
24 августа 2017, четверг, 22:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

БАТЭ вышел вперед в матче с «Александрией»

1
  • 24.08.2017, 21:42
  • 1,236

Украинцам нужно забить два мяча, чтобы выйти в групповой раунд Лиги Европы.

В эти минуты проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между украинской «Александрией» и борисовским БАТЭ.

После первого тайма борисовчане уступали со счетом 0:1, пропустив с пенальти. Во втором тайме БАТЭ сумел сравнять счет, а после и выйти вперед. Дублем отметился черногорский полузащитник борисовского клуба Мирко Иванич.


Мнение

Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск