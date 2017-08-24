БАТЭ вышел вперед в матче с «Александрией» 1 24.08.2017, 21:42

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Украинцам нужно забить два мяча, чтобы выйти в групповой раунд Лиги Европы.

В эти минуты проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между украинской «Александрией» и борисовским БАТЭ.

После первого тайма борисовчане уступали со счетом 0:1, пропустив с пенальти. Во втором тайме БАТЭ сумел сравнять счет, а после и выйти вперед. Дублем отметился черногорский полузащитник борисовского клуба Мирко Иванич.