БАТЭ вышел вперед в матче с «Александрией»1
- 24.08.2017, 21:42
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Украинцам нужно забить два мяча, чтобы выйти в групповой раунд Лиги Европы.
В эти минуты проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между украинской «Александрией» и борисовским БАТЭ.
После первого тайма борисовчане уступали со счетом 0:1, пропустив с пенальти. Во втором тайме БАТЭ сумел сравнять счет, а после и выйти вперед. Дублем отметился черногорский полузащитник борисовского клуба Мирко Иванич.
Гоооллл!!!! Иванич сравнивает счет!!! 1:1!!!! pic.twitter.com/MeQbNIJHJ0— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 24 августа 2017 г.
Дааа!!! Иванич делает дубль!!!! 1:2!!!!! pic.twitter.com/PAMHoxJAGo— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 24 августа 2017 г.