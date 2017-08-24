БАТЭ вышел в групповой этап Лиги Европы 2 24.08.2017, 22:01

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Белорусов ожидает интересная еврокубковая осень.

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы борисовский БАТЭ в гостях победил украинскую «Александрию» - 2:1. Первый матч, который состоялся в Борисове, завершился вничью - 1:1.

Гостевая победа позволила подопечным Александра Ермаковича выйти в групповую стадию Лиги Европы.

Первый тайм оказался тревожным для команды из Борисова: украинцы вышли вперед, реализовав пенальти. Во второй половине поединка борисовчане сумели счет сравнять и выйти вперед, благодаря дублю черногорского полузащитника Мирко Иванича.

БАТЭ в третий раз в истории вышел в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка групповой стадии турнира состоится 25 августа в 14.00.

Как ранее сообщал Charter97.org, в начале матча болельщики БАТЭ поздравили украинцев с Днем Независимости.