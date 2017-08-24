закрыть
24 августа 2017, четверг, 22:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

БАТЭ вышел в групповой этап Лиги Европы

2
  • 24.08.2017, 22:01
  • 1,703

Белорусов ожидает интересная еврокубковая осень.

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы борисовский БАТЭ в гостях победил украинскую «Александрию» - 2:1. Первый матч, который состоялся в Борисове, завершился вничью - 1:1.

Гостевая победа позволила подопечным Александра Ермаковича выйти в групповую стадию Лиги Европы.

Первый тайм оказался тревожным для команды из Борисова: украинцы вышли вперед, реализовав пенальти. Во второй половине поединка борисовчане сумели счет сравнять и выйти вперед, благодаря дублю черногорского полузащитника Мирко Иванича.

БАТЭ в третий раз в истории вышел в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка групповой стадии турнира состоится 25 августа в 14.00.

Как ранее сообщал Charter97.org, в начале матча болельщики БАТЭ поздравили украинцев с Днем Независимости.


Мнение

Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск