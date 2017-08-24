В Крыму активно отмечают День Независимости Украины 24.08.2017, 22:16

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Крымчане поздравляют друг друга с праздником и вывешивают украинские флаги.

В аннексированном Крыму в этом году День Независимости Украины отмечают больше людей, чем в прошлом, заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров во время совместного телемарафона «Радіо Свобода» и телеканала «Еспресо».

«Активность в этом году заметна – повесили флаг на провода, возлагали цветы. Люди ходят в гости друг к другу, отмечают, празднуют. Какие-либо массовые акции проводить невозможно, поэтому их нет», – сообщил Умеров.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 августа в Украине отмечают День Независимости.

В Киеве сегодня прошел военный парад, участие в котором приняли 4,5 тысячи украинских военных, в том числе и участники антитеррористической операции на Донбассе. Также впервые в истории в параде участвовали военные из стран НАТО.

Помимо этого, по случаю празднования Дня Независимости Украину посетил ряд высокопоставленных иностранных чиновников. В частности, в Киев прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис.