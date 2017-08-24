Роман Габриэля Гарсиа Маркеса перевели на белорусский язык 24.08.2017, 22:30

Произведения Нобелевского лауреата отдельной книгой по-белорусски издадут впервые.

Роман «Любовь во время холеры» Габриэля Гарсиа Маркеса выдадут в «нобелевской серии».

«Разрешения на издание книги по-белорусски мы ожидали шесть месяцев. Именно столько длились переговоры с правообладателями литературного наследия Маркеса, - говорит nn.by инициатор издания Сергей Макаревич. - И уже в этом году роман увидит свет».

Несмотря на то, что это один из самых популярных писателей в мире, по-белорусски произведения Маркеса отдельной книгой издадут впервые. Чтобы реализовать такой проект, на сайте ulej.by запустили краудфандинговую компанию.

Книга «Любовь во время холеры» вышла в 1985 году. Это первый роман, который появился после получения автором Нобелевской премии. Он закрепил известность Маркеса как наиболее яркого представителя литературного направления «магический реализм».

«Любовь во время холеры» станет второй книгой в серии «Noblesse oblige» (произведения нобелевских лауреатов в белорусских переводах). Ранее увидел свет «Голод» норвежца Кнута Гамсуна.

«Если отличительных книжек белорусских писателей выходит недостаточно, значит, нужно выдавать переводы всемирно известных произведений, - говорит Сергей Макаревич. - Только высокими образцами зарубежной прозы мы можем растить своих авторов и формировать вкусы читателей».

Перевел роман на белорусский Карлос Шерман. После его смерти в 2005 году перевод в Беларусь передала его вдова Тамара (Шерман последние годы лечился и жил в Норвегии, где и умер). С тех пор роман ожидал издания отдельной книгой.

Карлос Шерман

«Карлос Шерман родился в Уругвае, куда его отец уехал из Западной Беларуси на заработки еще до войны. И испанский язык для Карлоса стал родным. В 1956 году он переехал в Беларусь. Здесь начал переводить с белорусского на испанский и наоборот. А в конце 1970-х вместе с Валентином Тарасом решил перевести «Осень патриарха» Маркеса на белорусский язык. Партфункционеры не одобрили такую идею. Поэтому Шерман и Тарас перевели его на русский. И опубликовали на страницах белорусского журнала «Неман», а затем уже и отдельной книгой в Москве, - говорит Макаревич. - А что касается белорусского перевода «Любви во время холеры» - он прекрасен».

«Noblesse oblige» - совместный проект благотворительного фонда «Вяртанне» и издательства «Янушкевич».

Габриель Гарсия Маркес (1927-2014) родился в Колумбии, но большую часть жизни провел в Мексике. Нобелевский лауреат 1982 года.