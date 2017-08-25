Смотрящий за школами 3 Татьяна Гусева, «Салідарнасць»

25.08.2017, 7:50

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На «педсовете» правитель употреблял лексику, которая напоминала зэковский жаргон.

Читая отчеты с республиканского педсовета, я испытывала жгучий стыд.

На педсовете правитель употреблял лексику, которая напоминала зэковский жаргон. Наклонить страну, наклонить школьников.

И это еще не самое страшное. Я – мама старшеклассницы - боюсь, что администрации школ примут слова Лукашенко как руководство к действию.

Сказано. «Шестой день в неделю - не выходной. Это, если хотите, скажу вам как учитель, - чтобы ученика наклонить к жизни, сделать его здоровым человеком»

Как может аукнуться. Субботу могут сделать полноценным учебным днем и проводить уроки физкультуры, труда и классный час.

Сказано: «Надо посмотреть, вернуться к тому, как это у нас было. У нас в школе мы работали на приусадебных участках. Мы обязаны были летом три недели или месяц проходить трудовое обучение, практику. Не везде это есть. Вот и доработались, что дети на селе не то что корову от быка - козу от коровы отличить не могут. Это же катастрофа».

Как может аукнуться: У наших детей могут забрать три недели или месяц лета – введут обязательную практику на приусадебных участках.

Сказано. «У нас подавляющее большинство школ имеют пионерские организации. Вовлечены в это практически все школьники. Но пионерские галстуки не носят. То же самое могу сказать, по старинке говоря, о комсомоле нашем, Белорусском республиканском союзе молодежи. Если мы с гордостью значок этот носили, то у нас этого пока нет. И мы говорим, что все хорошо».

Как может аукнуться. Мой ребенок не был членом пионерской организации и не вступил в БРСМ. Не удивлюсь, если сейчас эти молодежные организации («идеологические помощники» Лукашенко) вытянутся по струнке исполнять пожелание президента и обяжут детей носить галстуки и значки. Таким образом, выделятся те самые дети «пятой колонны».

Сказано. «Дисциплины в школе не хватает. Надо, Игорь Анатольевич Шуневич, подумать и в своей части поработать с некоторыми учениками. Где-то нам надо и милицию подключить, чтобы директору школы, учителю, классному руководителю помочь.

У нас в школе вольницы выше крыши: мой ребенок будет ходить в этой одежде. А я плевать хотела, что там на Республиканском педсовете скажут. Не надо всех загонять в рамки. Школьная форма – надо выбор дать людям. Но это не значит, извините, что девочка будет ходить и у нее трусишки будут видны там. Или какие-то джинсы с разорванными коленями до пят. Как это называется? Дресс-код? Матерное слово это. Дресс-код должен обязывать: какая причесочка, какая одежда должна быть. Она должна быть недорогая»

Как может аукнуться: Боюсь, что перед началом уроков администрация школы или учителя по указке директора будут встречать школьников в фойе и оценивать, кто соблюдает дресс-код, а у кого прическа не та. Где гарантия, что с сантиметром у девчонок не будут замерять длину юбки, а парней с длинными волосами не постригут насильно?

Что же получается: классный руководитель может и милицией припугнуть – школьника в джинсах и его родителей?

Итого: Руководствуясь словами Лукашенко, у наших детей могут забрать месяц летних каникул, сделать субботу полноценным учебным днем, разделить школьников на наших и «пятую колонну», а еще ввести в школах принудительный дресс-код.

Татьяна Гусева, «Салідарнасць»