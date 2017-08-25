Из банков «звоночек» поступил 25.08.2017, 7:59

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Белорусы не хотят держать рубли на вкладах под 7-10%.

Национальный банк Беларуси объявил о снижении ставки рефинансирования с 13 сентября на 0,5 п.п. – до 11,5% годовых. Это седьмое снижение показателя с начала 2017 года. Вслед за снижением ставки рефинансирования снизятся ставки по кредитам и вкладам.

– Снижение процентных ставок в экономике обусловлено главным образом замедлением инфляции и несет в себе как позитивный эффект для экономики, так и некоторые риски, – заявила myfin.by Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade.

Главный плюс – повышение доступности кредитных ресурсов для бизнеса и населения. Сейчас кредиты стоят почти в два раза дешевле, чем год назад. В результате совокупный объем выданных кредитов в первом полугодии прирос на 0,8%, при этом кредиты физических лиц выросли на 7,5%, хотя в аналогичном периоде прошлого года произошло сокращение на 0,2%.

Частные предприятия пока кредитуются не столь активно – совокупный портфель таких кредитов с начала года сократился на 1%. Но важно, что при этом рублевые кредиты частного бизнеса выросли на 12,7%, а валютные – сократились на 6,8%. Очевидно, что благодаря сближению ставок по рублевым и валютным займам начала расти доля рублевых кредитов.

– Снижение ставок по кредитам приводит к росту потребительского спроса и расширяет возможности бизнеса для дальнейшего развития, – отмечает эксперт.

Оборотной стороной медали в данном случае является падение ставок по депозитам, что негативно влияет на инвестиционную привлекательность белорусского рубля. За последние месяцы замедлились как темпы прироста рублевых вкладов, так и темпы сокращения валютных. А по итогам июля и вовсе сложилась давно забытая ситуация: валютные вклады физлиц выросли, а рублевые – сократились.

В последний раз такое случалось в октябре 2015-го, почти два года назад. Несмотря на то, что ставки по вкладам по-прежнему превышают темпы роста цен и защищают сбережения от инфляции, далеко не все белорусы готовы держать рубли в банке под 7-10%. Хотя такие ставки, конечно, гораздо ближе к норме, чем несколько десятков процентов годовых.

– Говорить о кардинальной смене поведения вкладчиков пока рано, но звоночек тревожный. Не хотелось бы, чтобы отток рублей из банков на фоне притока валюты стал устойчивым трендом. Это идет в разрез с политикой дедолларизации экономики, которую власти активно проводят в последние годы, – подытожила Кулакова.