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Лучшие кадры с матча БАТЭ – «Александрия»

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  • 25.08.2017, 8:17
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Победа белорусского клуба была яркой и непростой.

24 августа БАТЭ после годичного перерыва вновь обеспечил себе евроосень. В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы борисовчане одержали волевую победу над украинской «Александрией» — 2:1.

Белорусскому клубу пришлось нелегко. Игра проходила в День независимости Украины, при аншлаге на стадионе. Дружина Ермаковича после первого тайма проигрывала 0:1. Но благодаря дублю во втором тайме, который с интервалом в 5 минут оформил сербский легионер БАТЭ Мирко Иванич, сумела вырвать заветную путевку в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что зимой 2016 года БАТЭ купил Иванича у сербской «Войводины» за один миллион евро.


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