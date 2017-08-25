Составы с военной техникой обнаружили в 8 километрах от границ Литвы 9 25.08.2017, 8:45

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Учения «Запад-2017» приближаются к рубежам Евросоюза.

На белорусской станции Гудогай, в 8 километрах от границы с Литвой, независимые наблюдатели обнаружили эшелоны с военной техникой.

«Военные составы в Гудогае (8 километров от границы с Литвой)», - написали активисты народного наблюдения за учениями «Запад-2017».

Напомним, что белорусский блогер Эдуард Пальчис призвал к общественному контролю за учениями «Запад-2017».

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».