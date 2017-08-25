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Медсестра из США выиграла рекордный джекпот в $760 миллионов

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  • 25.08.2017, 8:47
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Мэвис Ванчик
Фото: Josh Reynolds / AP

Обладательница счастливого билета работает в больнице штата Массачусетс.

В штате Массачусетс работница больницы Мэвис Ванчик выиграла самый большой в истории США джекпот, доставшийся одному человеку. Об этом сообщает Associated Press (перевод – lenta.ru).

Номинальный размер джекпота — 758,7 миллиона долларов. Женщина, однако, предпочла получить единовременную выплату в размере 480 миллионов долларов, или 336 миллионов долларов после уплаты налогов. Те победители, которые выбирают регулярные выплаты в течение нескольких десятилетий, в сумме получают больше денег.

53-летняя Ванчик, у которой двое взрослых детей, на протяжении 32 лет занималась канцелярской работой в отделении медсестер медицинского центра Mercy в Спрингфилде. Она уже уведомила своего работодателя, что уходит.

Этот джекпот — второй по величине лотерейный приз в США. Он уступает выигрышу в Powerball в размере 1,6 миллиарда долларов, который, однако, разделили три победителя в январе 2016 года.

Ванчик купила пять билетов. В двух из них номер выбрал компьютер, в трех — она сама. В победившем билете, по ее словам, числа выбирались исходя из дат рождения членов семьи.

В феврале в одном из округов штата Индиана был продан выигрышный лотерейный билет с джекпотом в размере 435 миллионов долларов.

Powerball разыгрывается в 44 штатах, столичном округе Колумбия, а также в Пуэрто-Рико и американских Виргинских островах. Розыгрыши проводятся два раза в неделю. Из барабана, содержащего 69 шаров, вытягиваются пять белых шаров, один красный шар выбирается из барабана с 26 шарами. Игроки могут выбирать номера сами или позволить компьютеру делать произвольный выбор.


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