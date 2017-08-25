То ли дворец, то ли церковь: Под Минском продается коттедж за $800 тысяч 10 25.08.2017, 9:20

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На 3D-плане коттедж напоминает запутанный лабиринт.

Наверняка сотни лет назад подданные королей мечтали жить по-царски, во дворцах. Генетическая память, она такая — даже сегодня, в век инноваций и модерна в архитектуре, многие строят себе в качестве жилья невообразимые замки. Иначе как объяснить, что таковых под Минском множество? На данный момент в 5 км от столицы на продажу выставлен дом в «дворцово-замковом стиле» за $799 тысяч, сообщает onliner.by.

Издалека (да и вблизи тоже) коттедж напоминает церковь. На это намекает не только его архитектура в целом, но и детали: характерные башни, закругленные фасады, витражные окна и даже кресты. Кажется, сейчас выйдет человек в рясе и направится по делам к одной из хозпостроек. Но фигурное строение из красного кирпича — это жилой дом.

Он окружен просторным садом.

На 3D-плане коттедж напоминает лабиринт. Он вмещает в себя целых три этажа и множество комнат с нестандартной планировкой.

Собственник дает исчерпывающую информацию о материалах, из которых построен дом: «Стены — красный кирпич, межкомнатные стены — кирпич, крыша — оцинкованная жесть, окна — лиственница и красное африканское дерево, двухкамерные стеклопакеты, двери — дуб, индивидуальный дизайн, промышленная трехмерная резьба, полы — плитка итальянская, испанская, чешская, дубовый паркет, сантехника — немецкая, польская, итальянская, лестницы — дуб».

На первом этаже расположилась кухня (индивидуальный проект из ольхи, отделка — резьба по дереву, столешница — натуральный мрамор, комплектация бытовой техникой), ванная комната (джакузи с гидромассажем и цветной подсветкой, душевая с гидромассажем, плитка из коллекции Versace с использованием натурального камня), каминный зал (камин отделан натуральным камнем и дубом), гостиная, зимний сад, гостевая комната, прихожая с гардеробом, туалет, подсобное помещение.

На втором этаже есть спальня (из ольхи), комната с выходом на балкон, две детские с мебелью, двухуровневая комната со спальней в мансардном этаже, душевая, туалет.

Третий этаж предназначен для кабинета с библиотекой на мансардном этаже, спортзала. Отдельно расположены помещения мастерской, прачечной, котельная, бойлерная, кладовые. Дом оборудован по всем этажам встроенным пылесосом. Говоря иначе, есть все для комфортной царской жизни и даже больше.

Отдельно отмечено, что дом строился не для продажи, а продается в связи с переездом семьи в другой город. То есть в дом вложены любовь и душа. Поэтому и стоимость немаленькая — $799 тысяч.

Вообще, любовь постсоветского народа к дворцам проявила себя в полную силу в 1990-х годах. В поселках под Минском полно причудливых строений тех времен. Сейчас же массовое строительство дворцов угасло и уступило место коробкам в стиле модерн и более скромным строениям. Но шик и блеск точечно появляются до сих пор: к примеру, в деревне Валерьяново продается особняк, скопированный с чешского замка XVIII века, в поселке Колодищи — трехэтажный коттедж, который «выглядит как дворец», недалеко от станции метро «Могилевская» сдается дом, внутренности которого отсылают к царским покоям.