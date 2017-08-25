Автобус со строителями моста в Крым упал в Керченский пролив 18 25.08.2017, 9:26

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(обновляется) Двенадцать человек погибли при падении автобуса с рабочими в море на Кубани.

Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службах скорой помощи региона.

"Автобус возвращался с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" с вахты. По неустановленной причине, по предварительным данным, он упал в Керченский пролив", - сказал источник.

Собеседник агентства сообщил, что всего в автобусе находились 20 человек, шестеро из них погибли, ведутся поисково-спасательные работы.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Позже данные о количестве погибших в результате ДТП выросли до 12 человек.

"При падении автобуса в воду в районе поселка Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, по предварительным данным, погибли 12 человек", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Спасти удалось двадцать человек, судьба еще троих неизвестна.

Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС подтвердили эту информацию, на место направлены спасатели.

Жертвами падения автобуса в море в Красноярском крае стали 14 человек, сообщили несколько позже "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"В результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, спасатели спасли 24 человек", - сказал собеседник агентства. Восьми спасенным потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, причиной падения автобуса с рабочими в море в Краснодарском крае стало ДТП, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, СКР возбудил уголовное дело по факту падения автобуса с рабочими "Таманьнефтегаза" в море по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей). Она добавила, что дело будут расследовать сотрудники центрального аппарата СКР.