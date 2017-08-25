закрыть
25 августа 2017, пятница, 11:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Автобус со строителями моста в Крым упал в Керченский пролив

18
  • 25.08.2017, 9:26
  • 10,923

(обновляется) Двенадцать человек погибли при падении автобуса с рабочими в море на Кубани.

Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службах скорой помощи региона.

"Автобус возвращался с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" с вахты. По неустановленной причине, по предварительным данным, он упал в Керченский пролив", - сказал источник.

Собеседник агентства сообщил, что всего в автобусе находились 20 человек, шестеро из них погибли, ведутся поисково-спасательные работы.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Позже данные о количестве погибших в результате ДТП выросли до 12 человек.

"При падении автобуса в воду в районе поселка Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, по предварительным данным, погибли 12 человек", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Спасти удалось двадцать человек, судьба еще троих неизвестна.

Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС подтвердили эту информацию, на место направлены спасатели.

Жертвами падения автобуса в море в Красноярском крае стали 14 человек, сообщили несколько позже "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"В результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, спасатели спасли 24 человек", - сказал собеседник агентства. Восьми спасенным потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, причиной падения автобуса с рабочими в море в Краснодарском крае стало ДТП, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, СКР возбудил уголовное дело по факту падения автобуса с рабочими "Таманьнефтегаза" в море по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей). Она добавила, что дело будут расследовать сотрудники центрального аппарата СКР.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск