закрыть
25 августа 2017, пятница, 11:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко: Кому страну оставить? Корову от козы отличить не могут!

30
  • 25.08.2017, 9:44
  • 7,411

По мнению диктатора, Беларуси сегодня резко не хватает также и механизаторов.

Лукашенко на республиканском педсовете рассказал, как обеспокоен тем, что будет с сельским хозяйством и развитием села, пишет tut.by.

— Дети на селе не то что коровы от быка, козу от коровы отличить не могут — это же катастрофа! — эмоционально высказался диктатор. — Иногда идешь, расстроишься: боже мой, кому страну оставить, кому страну оставить? Корову от козы отличить не могут. Это очень большая проблема.

По словам правителя, сегодня в стране не хватает механизаторов.

— На нынешних комбайнах, я посмотрел, — вся электроника, нужны очень подготовленные люди. Вчера министру сельского хозяйства поставил задачу: за зиму надо найти по стране недостающих классных механизаторов, обучить их, закрепить за ними комбайны там, где мы дефицит имеем. Ибо будем иметь проблему, как в этом году, особенно в Витебской области, когда, вы, наверное, слышали, мне надо было наклонить всю страну, чтобы мгновенно убрать. А если б не убрали в сроки, которые интуитивно обозначил? Вот эти три дня льет: что бы мы собирали? Ничего не собрали и сидели бы, вымаливали миллионы долларов, покупали бы рожь, пшеницу, людей не могли бы накормить.

Лукашенко считает, что «деревню надо сохранить деревней, надо их приучить, чтобы они понимали крестьянский труд и работу в аграрном секторе».

— Сохраним деревню — сохраним страну, мы ж все оттуда. Весь Минск. У тебя кто там был? — обратился правитель к министру образования Игорю Карпенко.

— Я из города.

— Но там предки деревенские?

— Да.

— Я тоже из города, но я-то деревенский! (…) Тяжелая проблема сохранение деревни, но надо ее решать.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск