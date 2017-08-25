Лукашенко: Кому страну оставить? Корову от козы отличить не могут! 30 25.08.2017, 9:44

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По мнению диктатора, Беларуси сегодня резко не хватает также и механизаторов.

Лукашенко на республиканском педсовете рассказал, как обеспокоен тем, что будет с сельским хозяйством и развитием села, пишет tut.by.

— Дети на селе не то что коровы от быка, козу от коровы отличить не могут — это же катастрофа! — эмоционально высказался диктатор. — Иногда идешь, расстроишься: боже мой, кому страну оставить, кому страну оставить? Корову от козы отличить не могут. Это очень большая проблема.

По словам правителя, сегодня в стране не хватает механизаторов.

— На нынешних комбайнах, я посмотрел, — вся электроника, нужны очень подготовленные люди. Вчера министру сельского хозяйства поставил задачу: за зиму надо найти по стране недостающих классных механизаторов, обучить их, закрепить за ними комбайны там, где мы дефицит имеем. Ибо будем иметь проблему, как в этом году, особенно в Витебской области, когда, вы, наверное, слышали, мне надо было наклонить всю страну, чтобы мгновенно убрать. А если б не убрали в сроки, которые интуитивно обозначил? Вот эти три дня льет: что бы мы собирали? Ничего не собрали и сидели бы, вымаливали миллионы долларов, покупали бы рожь, пшеницу, людей не могли бы накормить.

Лукашенко считает, что «деревню надо сохранить деревней, надо их приучить, чтобы они понимали крестьянский труд и работу в аграрном секторе».

— Сохраним деревню — сохраним страну, мы ж все оттуда. Весь Минск. У тебя кто там был? — обратился правитель к министру образования Игорю Карпенко.

— Я из города.

— Но там предки деревенские?

— Да.

— Я тоже из города, но я-то деревенский! (…) Тяжелая проблема сохранение деревни, но надо ее решать.