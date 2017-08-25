закрыть
25 августа 2017, пятница, 11:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Зигмар Габриэль: С Эрдоганом Турция не войдет в ЕС

  • 25.08.2017, 9:52
Зигмар Габриэль
Фото: dpa

МИД Германии выступил с резкой критикой Анкары.

Пока у власти в Турции находится президент Реджеп Тайип Эрдоган, возможность ее членства в Европейском Союзе исключена, уверен министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), передает Deutsche Welle.

"Эрдоган стремится внести между нами раскол, он делает это умышленно, чтобы выставить себя в более привлекательном свете. В таких условиях шансы Турции на вступление в ЕС равны нулю", - заявил Габриэль в интервью немецкой общественно-правовой телекомпании ZDF вечером в четверг, 24 августа.

"Эта Турция при правительстве Эрдогана никогда не сможет вести серьезные переговоры о присоединении к ЕС, поскольку он отдаляет Турцию от Европы. Он, однако, желает, чтобы у турок в Германии и в Турции создалось впечатление, будто это мы сжигаем мосты", - сказал глава МИД ФРГ.

Тем временем газета Heilbronner Stimme, ссылаясь на источники в МИД Германии, сообщила, что в турецких тюрьмах в настоящее время содержатся 10 граждан ФРГ, которым вменяют в вину политические преступления. До сих пор сообщалось о девяти немецких политзаключенных в Турции.

Издание также сообщает, что всего в Турции находятся под стражей 54 гражданина Германии.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск