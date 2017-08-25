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В Беларусь возвращается летнее тепло

  • 25.08.2017, 9:54
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На выходных будет до +24 градусов.

Еще недавно мы прятались от палящего солнца, спасались от 30-градусной жары на берегах водоемов и жаждали прохлады. А теперь кутаемся в свитера и плащи, достаем зонтики и резиновые сапоги. Лета больше не будет?

По словам синоптика Гидромета Александра Беганского, к выходным запас дождей у природы закончится, и еще будет возможность насладиться последними теплыми деньками. Лишь в воскресенье в некоторых районах есть вероятность гроз. А к началу следующей недели погода и вовсе преподнесет небольшой подарок - повышение температуры.

- Вместе с температурой выше 20 градусов придут дожди и грозы, - прогнозирует Александр Беганский. - Такая неустойчивая погода сохранится до конца лета. Дожди и грозы будут, но уже не такие сильные, как в начале лета, поэтому затоплений ожидать не стоит.

Погода улучшится уже сегодня: днем температура поднимется до +17…+23, а на юге страны даже до +25. Долгих и интенсивных дождей не ожидается.

В субботу, 26 августа, кое-где пройдут короткие дожди, зато потеплеет еще сильнее - до +17…+24, по югу температура может подняться до +26.

В воскресенье ночью и утром будет слабый туман. В некоторых районах пройдут недолгие дожди. Температура воздуха останется прежней, +17…+24.


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