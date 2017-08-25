закрыть
25 августа 2017, пятница, 11:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Акция 8 сентября: Знак «стоп» российским войскам в Беларуси

2
  • 25.08.2017, 9:59
  • 1,707

Вся страна должна превратится в запрещающий знак для учений «Запад-2017».

Активисты призвали белорусов выйти на Октябрьскую площадь в Минске 8 сентября. Оригинальный фотоколлаж, показывающий, как должны «видеть» нашу страну чужие войска, опубликовала активиста Ольга Тышкевич.

Фото: Olya Tyzshkevich/facebook

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск