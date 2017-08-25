Акция 8 сентября: Знак «стоп» российским войскам в Беларуси 2 25.08.2017, 9:59

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Вся страна должна превратится в запрещающий знак для учений «Запад-2017».

Активисты призвали белорусов выйти на Октябрьскую площадь в Минске 8 сентября. Оригинальный фотоколлаж, показывающий, как должны «видеть» нашу страну чужие войска, опубликовала активиста Ольга Тышкевич.

Фото: Olya Tyzshkevich/facebook

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».