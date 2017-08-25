«Уралкалий» отправил в нокдаун белорусских калийщиков 4 25.08.2017, 10:13

3,716

Компания перехватила лидерство у БКК по подписанию контрактов с Китаем и Индией.

Нынешний год достаточно благоприятный для производителей калийных удобрений. Пик кризиса калийная отрасль прошла в прошлом году. В 2016 году цена калийных удобрений обрушилась вслед за нефтью и другими сырьевыми товарами, при этом большие складские запасы удобрений у покупателей сбили спрос. Чтобы быстрее и комфортнее пройти ценовое дно, спецэкспортеру белорусских калийных удобрения – Белорусской калийной компании (БКК) – и другим игрокам мирового калийного рынка и в прошлом году пришлось пойти на снижение цены при подписании контрактов с крупнейшими потребителями Индии и Китая, пишет Татьяна Маненок для «Нашего мнения».

В 2016 году 27 июня БКК подписала годовой контракт с Индией, а 14 июля – с Китаем. Для Индии в прошлом году контрактная цена на калийные удобрения снизилась более чем на USD100 за тонну – до USD 227, а для Китая – до USD210 за тонну – с USD315 за тонну. По контракту, заключенному с Китаем в прошлом году, БКК получила возможность поставить на китайский рынок (с июля по 31 декабря 2016 года) 1,3 млн тонн калийных удобрений (без учета опциона). По итогам 2016 года БКК поставила в Китай 1,45 млн тонн калийных удобрений.

Подписание этих контрактов стимулировало постепенное восстановлению спроса и цен на калий, в том числе на таких крупных спотовых рынках, как Бразилия и США.

Как следствие, по итогам первого полугодия 2017 года БКК смогла увеличить валютную выручку от экспорта калийных удобрений на 31% в сравнении с январем-июнем 2016 годом – до USD1,254 млрд. При этом ценовая конъюнктура подстегнула рост продаж: физический объем экспорта белорусских калийных удобрений в январе-июне 2017 года увеличился на 41% по сравнению с первым полугодием 2016 года – до 3,260 млн тонн (в пересчете на 100% содержание питательных веществ).

Для сравнения: в 2016 году БКК увеличила экспорт калийных удобрений – на 3% по сравнению с 2015 годом – до 5,706 млн тонн (в пересчете на 100% содержание питательных веществ), в стоимостном выражении экспорт калийных удобрений снизился, как и цены на рынке хлоркалия, на 23% – до USD2,221 млрд.

«Уралкалий» взял на себя лидерство по подписанию контрактов с Китаем и Индией

Минимальный ценовой уровень в отрасли традиционно задают контракты с крупнейшими импортерами – Китаем и Индией. Китай как крупнейший мировой импортер хлористого калия (эта страна потребляет 14-15 млн тонн хлоркалия в год – 25% общемирового объема рынка, половину своего потребления обеспечивая за счет импорта), как правило, первым заключает контракты, а Индия – второй по величине контрактный рынок – обычно платит премию к цене для Китая. Таким образом, контракт на поставку хлоркалия в эту страну служит для рынка ценовым ориентиром.

В этом году российский «Уралкалий» перехватил лидерство у БКК по подписанию контрактов с ведущими импортерами. В середине июля 2017 года «Уралкалий» первым из крупнейших игроков договорился о долгосрочных поставках удобрений с консорциумом китайских покупателей – Sinochem, CNAMPGC и CNOOC. Источники отмечают, что компания договорилась с Китаем на поставку в период с августа по январь 2017 года 600 тыс. тонн хлористого калия. Контрактная цена повышена на USD11 за тонну – до USD230 за тонну.

В конце июля 2017 года «Уралкалий» сообщил о подписании контракта с IPL – крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений – на поставку хлоркалия с августа 2017 года по июнь 2018 года. Контракт подписан по USD240 за тонну,(+ USD13 за тонну к уровню прошлого года).

Согласно существующей практике, остальные игроки заключают новые контракты с Китаем по такой же цене, что и первый подписавший контракт трейдер.

В БКК отметили, что объемы поставок в Китай по новому контракту на 2017 год сопоставимы с объемами 2016 года. При этом в БКК обратили внимание, что текущий спрос в Китае и запросы со стороны китайских партнеров превышают реальные возможности БКК и «Беларуськалия» по поставкам на китайский рынок. «Это обусловлено, в первую очередь, поздним согласованием китайской стороной цены на текущий год и перераспределением объемов поставки на иные рынки», – отметили в БКК.

Эксперты ожидали большего

Ситуация на калийном рынке в 2017 году принципиально отличается от прошлогодней. Согласно прогнозам, мировой спрос на калийные удобрения в 2017 году может увеличиться до 62-63 млн тонн с 61 млн тонн в 2016 году. Запасы калия на рынках основных стран-импортеров удобрений снизились относительно прошлого года, кроме того, хороший спрос демонстрируют спотовые рынки. Плюс позитивные тренды в Китае (рост спроса на сложные удобрения, и соответственно, гранулированный хлоркалий для их производства), Индии (благоприятный муссонный сезон) и Бразилии (хороший урожай кукурузы).

Все это давало козыри производителям в переговорах с ведущими импортерами Китая и Индии. Поэтому профильные эксперты не исключали и более существенного роста цены для Китая – до USD250 за тонну.

«В этом году «Уралкалий» стал первым производителем, подписавшим контракт, сменив лидера прошлого года – БКК, которая до этого 2 года подряд становилась первой. В обоих случаях – когда в марте 2015 года была согласована цена в 315 USD/мт, а в июле 2016 года – 219 USD/мт (тогда, вопреки нормам, это произошло спустя 2 недели после подписания индийского контракта по цене 227 USD/мт) – компания подверглась критике со стороны других производителей (так как, по их мнению, установила слишком низкие цены). Однако мы рассматривали этот уровень как достижение ввиду неблагоприятной конъюнктуры рынка того времени. Сейчас же мы не удовлетворены уровнем цен… Тот недостаток дисциплинированности на калийном рынке, который мы сейчас наблюдаем, проявил себя в неподходящий момент: в год, когда ведущие поставщики могли бы сфокусироваться на установлении максимально высокого при текущих условиях уровня цены, с которого впоследствии можно было бы немного спуститься», – считает аналитик Елена Сахнова из ВТБ Капитал.

Солидарны с этим мнением и в БКК. В компании отмечают, что в ходе нескольких раундов официальных переговоров с китайскими покупателями «работали над значительно большим увеличением цены, учитывая повышательную ценовую тенденцию на мировом рынке».

При этом эксперты советуют также обратить внимание, что рынок Китая – самый низкомаржинальный. Поэтому важно, как крупнейшие мировые игроки оценивают в этом году спрос на калийном рынке. То есть, смогут ли они больше экспортировать удобрений на более премиальные рынки или будут вынуждены больше удобрений поставлять в Китай.

Конкуренция помешает росту цен

Эксперты также считают, что благоприятная для производителей калийных удобрений конъюнктура на рынке продлится недолго. Появление новых игроков на калийном рынке приведет к обострению конкурентной борьбы за рынки, что приведет к снижению цен на хлоркалий.

В конце марта 2017 года в Туркменистане сдан в эксплуатацию Гарлыкский калийный комбинат мощностью 1,4 млн тонн в год (кстати, построен белорусскими специалистами).

В мае 2017 года немецкая компания по добыче калийных солей и горнодобывающей промышленности, K+S AG ввела в строй новый калийный рудник в Канаде (первый рудник, построенный в Канаде за 50 лет). Общая стоимость крупнейшего для немецкой компании проекта составила EUR3,1 млрд. К концу 2017 года новый рудник должен выйти на полную производственную мощность в 2 млн тонн. Калийные удобрения планируется поставлять в США, в Южную Америку и Азию.

Эксперты в связи с этим отмечают, что американский рынок калийных удобрений уже представлен такими гигантами как Potash Corp, Agrium и Mosaic. Конкуренция на рынке настолько высока, что цены на калийные удобрения здесь уже практически достигли девятилетнего минимума. Согласно данным из BMO (Bank of Montreal – банк Монреаля), с момента начала выхода K+S AG на американский рынок цены на хлоркалий упали почти в 2 раза, до USD250 за тонну.

Отметим также, что к концу 2017 года компания «Еврохим» планирует приступить к добыче калийной руды в России на Гремячинском месторождении в Волгоградской области, мощность комбината – 2,3 млн тонн хлоралия в год. «Еврохим» также строит калийный рудник на Верхнекамском месторождении в Пермском крае, где также планирует реализовать свой калийный проект компании «Акрон».

«С учетом выхода на рынок новых объемов – это проекты K+S, «ЕвроХима», ГОК в Туркмении – текущая цена, вероятно, является локальным пиком. Этот год был окном для повышения цен, и производители его использовали. Дальше, в лучшем случае, цена сохранится на текущем уровне при условии хорошего спроса, и если производители будут придерживать объемы, но впоследствии она пойдет вниз на фоне перенасыщения рынка», – считает аналитик «ВТБ Капитала» Кевин Уайт.