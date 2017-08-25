В Хорватии открыли пляжный бар для собак 1 25.08.2017, 10:17

Четвероногим друзьям устраивают соревнования и наливают пиво.

Пиво, цыпленок с овощами, а также мороженое из бананов, арахиса и соевого молока — это топ меню в дог-баре в Хорватии, единственного в своем роде на побережье Адриатического моря. Расположен он в Цирквенице, которая находится на западе страны в заливе Кварнер и славится редкими для Хорватии песчаными пляжами, пишет vokrugsveta.ua.

Счастливые собаки и не менее счастливые хозяева здесь могут получить по шезлонгу и нырять в чистейшем море без ограничений.

Чтобы четвероногие не заскучали, дог-бар Монти организовал соревнования: хозяева и их воспитанники должны были пробежать по пирсу и проплыть 100 метров. Для храбрости собакам наливали пиво. Победителем стал 4-летний самоед Нимб, который и получил в качестве приза заветные 7 кг собачьего корма и выходные в собачьем отеле.

Остальные домашние любимцы меньше работали, больше ели: собачье мороженое, пироги и пиво.