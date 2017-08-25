«Репортеры без границ» осудили преследование белорусских журналистов 25.08.2017, 10:23

Международная организация выступила с принципиальным заявлением.

«Репортеры без границ» 24 августа осудили преследование независимых журналистов в Беларуси, обратив внимание на длительные судебные процессы над пятью журналистами, передает «Радыё Свабода».

В организации указали, что Станислав Ивашкевич, Алесь Силич, Мария Арцыбашева, Екатерина Андреева и Сергей Ковалев, являющиеся корреспондентами телеканала «Белсат ТВ», были обвинены в работе с иностранными СМИ без аккредитации и в «незаконном производстве медиаконтента».

Правозащитники отметили, что журналисты «Белсат» стали в этом году главными «жертвами преследований», против их всего было открыто не менее 26 судебных производств со штрафами на сумму более 10 000 евро.

«Мы осуждаем эту новую волну судебных процессов, которая имеет единственную цель - запугать журналистов и заставить их подчиняться давлению властей. Мы призываем белорусское правительство прекратить систематическое судебное преследование независимых журналистов », - сказал председатель отделения « Репортеры без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бих.

В организации добавили, что официальный Минск, запретил открытие офиса «Белсат ТВ» в Минске, сам заставил корреспондентов работать без аккредитации, что и стало поводом для преследования.

Журналиста Константина Жуковского штрафовали чаще всего - 17 раз, более чем на 5000 евро за последние три года. И теперь ему грозит конфискация активов из-за невозможности оплатить такую сумму, обращают внимание правозащитники.

Около 100 независимых журналистов и блогеров были арестованы в Беларуси во время общенациональных антиправительственных протестов в марте. «Репортеры без границ» заявили, что власти опасаются, что после летнего перерыва начнутся новые протесты, и, вероятно, таким образом пытаются помешать независимым СМИ освещать события.

Беларусь занимает 153-е место из 180 стран в рейтинге свободы прессы 2017 года.