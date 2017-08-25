Путин прячет улики 2 Наталья Гулевская, aboutru.com

25.08.2017, 10:44

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Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

Кремлевским пропагандистам стоит серьезно задуматься.

Новость о том, что прокремлевский телеканал LifeNews прекращает свое вещание, встречена многими демократически настроенными гражданами России не без явного удовольствия. Закрытие одного из пропагандистских каналов, который не имел четкой координации с остальными путинскими СМИ во всяком случае на руку власти.

Истинная причина закрытия LifeNews — это конечно же приближающийся международный трибунал в отношении сбитого Боинга в Донбассе. Кремль хаотично зачищает все факты и улики касаемого этого инцидента, и легендарный выпуск LifeNews о сбитом АН-26 и стал тем весомым основанием для его закрытия.

По большому счету это явное, осознанное уничтожение улик, и всему персоналу телеканала Life, готовившему и освещавшему события 18 июля 2015 года, нужно серьезно позаботиться о своей безопасности.

Наталья Гулевская, aboutru.com