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Фармацевты «добровольно» передадут миллионы акций государству

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  • 25.08.2017, 10:59
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В Беларуси «незаметно» произошла национализация лекарственного бизнеса.

Постановлением Совета Министров Беларуси № 634 «О безвозмездной передаче акций» предусматривается передача в хозяйственное ведение государственного унитарного предприятия «Белфармпром» акций ряда акционерных обществ.

Документ размещен на Национальном правовом портале.

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» передаст в распоряжение «Белфармпрому» 1852844 акции, номинальная стоимость одной - 49 рублей.

Несвижский завод медицинских препаратов передаст 1453343 акции, номинальная стоимость - 4,4 рубля.

ОАО «Экзон» - 1795132 акции, номинальная стоимость - 0,44 рубля.

Совместное открытое акционерное общество «Ферейн» - 3469600 акций, номинальная стоимость - 1 рубль.

Государственному комитету имущества и Министерству здравоохранения поручено осуществить необходимые меры для реализации постановления.

В начале августа была создана комиссия по ликвидации Департамента фармацевтической промышленности Минздрава.

В соответствующем правительственном постановлении отмечалось, что после завершения расчетов с кредиторами будет утвержден его ликвидационный баланс и произойдет передача-приемка имущества на баланс Министерства здравоохранения.

Производством лекарств будет заниматься новое юридическое лицо - холдинг производства фармацевтической продукции, созданный указом Лукашенко от 25 июля.

Министерство здравоохранения ведет кампанию замещения импортных лекарств, чтобы «поддержать белорусских производителей». После продажи акций «Белфарм» это в большинстве своем будут государственные предприятия.


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