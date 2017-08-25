Даля Грибаускайте: Посмотрим, выведет ли РФ войска из Беларуси после «Запада-2017» 25.08.2017, 11:05

Даля Грибаускайте

Фото: AP

Литва будет внимательно наблюдать за ходом военных учений.

Даля Грибаускайте в четверг, 24 августа, заявила, что Литва будет внимательно наблюдать за ходом учений «Запад — 2017» и проследит, выведет ли Россия свои войска из Беларуси после их окончания. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на информационное агентство BNS.

«Сейчас Литва приглашена в качестве наблюдателя участвовать на основании международных соглашений во время учений «Запад». (…) Это создает возможность реально видеть, будут ли выполняться обещания, которые даны Россией относительно выведения российских войск из Беларуси после учений», — сказала литовский президент на совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции в Вильнюсе.

«НАТО предприняты определенные меры к тому, чтобы снизить риски, связанные с напряженной ситуацией. Надеемся, что договоренности с Россией будут соблюдены», — сказал он.

Кроме того, Штайнмайер заявил, что немецкие военные останутся в Литве до тех пор, пока ситуация с безопасностью не изменится к лучшему, пишет «Немецкая волна».

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».