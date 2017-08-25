Станислав Драгун: Мы доказали, что готовы биться друг за друга и за тренера 25.08.2017, 11:13

Победа, добытая в Украине, зарядила игроков БАТЭ положительными эмоциями.

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился эмоциями с fcbate.by после победы над "Александрией" (2:1) в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

- Эмоции захлестывают. Уже очень давно не испытывал подобной радости. Последний раз со мной нечто похожее происходило, когда молодежная сборная Беларуси взяла верх над итальянскими сверстниками. Тогда тоже была стадия плей-офф. Сюжет матча с "Александрией" развивался, как в хорошем детективе. Пропустили с пенальти, который, получается, я заработал. Не уверен, что судья вынес справедливый вердикт. Я первым оказался у мяча. Но грамотно сыграл соперник, подставившись под меня. Приятно, что никаких упреков со стороны партнеров не было. Напротив, меня подбодрили.

Впрочем, этот гол хотя и был сам по себе неприятен, но стратегически ничего не менял — нам все равно требовалось забивать. К счастью, сделать это удалось! Мы доказали, что являемся командой, а не набором игроков, что готовы биться друг за друга. А еще за тренера, который в последнее время попал в сложнейшую ситуацию и которому было ой как нелегко. Потому мы рады, что хоть как-то смогли помочь Александру Владимировичу.

После перерыва мы вышли на поле с пониманием, что терять-то уже нечего. Исправить положение могли только одним путем - смелее идти вперед и обострять игру. Тренеры подсказали, как следует грамотно перестроиться. В игру были внесены кое-какие тактические моменты, которые, видимо, ввели хозяев в тупик. И второй тайм в нашем исполнении получился намного ярче.

В концовке матча "Александрия" сбилась на навал. После замен в ее составе насчитывался пяток атакующих футболистов, причем высокорослых. У нас не было иного способа сдержать их, кроме как глубже оттягиваться назад. Считаю, мы нормально справились. Во всяком случае острых моментов у наших ворот не возникало.

"Александрия" — мощная команда, тактически обученная, которая четко выдерживает план на игру. Но все же сказался наш более богатый опыт участия в поединках подобного ранга. Мы одержали, я бы сказал, суперволевую викторию и, считаю, по праву прошли в групповой турнир Лиги Европы.

Давление перед матчем? Оно было очень высоким. Конечно, поражение от "Крумкачоў" не добавило нам уверенности, настроя. Зато добавило спортивной злости, сплоченности коллектива.

Победа, добытая в Украине, обеспечила нас положительными эмоциями. На таком фоне намного легче восстанавливаться. В раздевалке мы с ребятами решили, что надо уже сейчас готовиться к встрече с "Шахтером", которая состоится в воскресенье. Времени очень мало, но ничего невозможного нет. Надо выходить и обыгрывать соперника!