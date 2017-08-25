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СМИ узнали о связи экс-главы «Роснефти» с тамбовской мафией

  • 25.08.2017, 11:26
Владимир Путин и Эдуард Худайнатов
Фото: ТАСС

Эдуард Худайнатов также возглавлял предвыборный штаб Путина в 2000 году.

Бывший глава «Роснефти», владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов ведет совместный бизнес с компанией, связанной с Ильей Трабером, сообщает в четверг, 24 августа, телеканал «Дождь». Трабер известен под кличкой «Антиквар» - с 2016 года Испания разыскивает его как члена тамбовской преступной группировки.

Худайнатов через цепочку офшоров владеет долей в компании «Форт», которая ранее принадлежала акционеру банка «Россия» и предполагаемому свату Владимира Путина Николаю Шамалову и нескольким приближенным Ильи Трабера, выяснил телеканал.

Перепродажа участка в порту Приморска

«Форту» принадлежит участок в 3,6 тысяч гектаров в порту Приморска в Ленинградской области - на нем предполагалось построить новый портовый район с установками по переработке нефти. В 2012 году Росимущество продало его за 180 тысяч рублей компании, руководство которой было связано с Владимиром Барсуковым (Кумариным), которого называют лидером тамбовской ОПГ. Эта компания перепродала участок «Форту» за 30 млн рублей, после чего объявила о своей ликвидации.

В 2014 году акционерами «Форта» стали давний партнер Трабера - Александр Уланов, отец мужа предполагаемой дочери Путина Катерины - Николай Шамалов и офшоры «Доломана Холдинг Лимитед» и «Белсеко Инвестментс». Именно последний через цепочку офшоров принадлежит Худайнатову, пишет «Дождь».

Экс-глава «Роснефти»

Худайнатов возглавлял предвыборный штаб Путина в 2000 году. Он был главой «Роснефти» в 2010-2012 годы, а затем уступил этот пост Игорю Сечину, проработав еще некоторое время первым вице-президентом. Худайнатова называют человеком, близким к Сечину.

Эдуард Худайнатов и компания China Energy могут стать новыми акционерами «Роснефти», пишет газета «Ведомости» 25 августа. По информации издания, о сделке может быть объявлено в сентябре во время визита Путина в Китай.


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