В белорусские музеи хотят пускать по паспортам 5 25.08.2017, 11:32

3,689

Власти обеспокоились наплывом иностранных туристов в музеи.

В Пружанском районе обеспокоились оказанием экспортных услуг спортивными, медицинскими и музейными учреждениями. При этом ГУК «Музей-усадьба «Пружанский палацик» требуется наладить систему «распознавания иностранных граждан, посещающих музей», пишет vb.by.

Совещание по вопросу выполнения показателя экспорта услуг состоялось в Пружанском райисполкоме в начале августа. Многие поручения не вызывают сомнения. Например: «обеспечить максимальное размещение информационных буклетов в местах с массовым пребыванием людей», «принять меры по заполнению залов для спортивно-тренировочных мероприятий иностранными гражданами», рекомендации по использованию «глобальной сети Интернет по приглашению на сборы в зимнее время, а также по приглашению централизованно отдыхающих санатория «Ружанский» на зимние представления в Ледовом дворце».

Но один пункт протокола совещания вызвал удивление. Директору ГУК «Музей-усадьба «Пружанский палацик» предписывается «организовать конкретную работу по контролю иностранных граждан, наладить систему распознавания иностранных граждан, посещающих музей».

Директор музея Юрий Зелевич от комментариев отказался. Понять его можно – музей финансируется из районного бюджета и выполнять решения вышестоящего органа руководитель учреждения культуры обязан. Но как? При личной встрече Юрий Зелевич лишь молча развел руками.

Еще не так давно (лет десять, может, немного более) во всех музеях действовало два тарифа: для граждан Беларуси и иностранных гостей (повышенный). Кстати, такое же правило действовало и в гостиницах. В них проще – при заселении требуется паспорт, и распознать иностранца не составляет труда. Но эту систему отбросили как неэффективную, тем более что наша страна прилагает огромные усилия по привлечению туристов.

Единственный способ выполнить решение о «распознавании иностранных граждан» - введение паспортного контроля при продаже билетов. Действительно – заходит в музей гражданин России, просит на русском языке продать билет. Как его отличить от гражданина Беларуси? И все же введение паспортного контроля в музеях – это нечто из разряда ненаучной фантастики.

Кстати, одним из самых посещаемых туристических объектов в стране является мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Как сообщила заместитель директора Лариса Бибик, какой-то особой отчетности по экспорту услуг они в Министерство культуры не предоставляют: «Да, мы стараемся фиксировать организованные группы, приезжающие к нам из-за рубежа. Но вы можете прийти в музей, купить пять билетов, а ваши гости могут быть из Польши, Германии, да откуда угодно. Вводить паспортный контроль? Это несусветная глупость. Кстати, в этом отношении куда хуже, когда по мемориальному комплексу проходят нелегальные экскурсии. И дело даже не столько в деньгах, хотя и они важны, а в том, что горе-экскурсоводы порой просто перевирают историю!»

Свое категорическое мнение о неуместности инициативы высказала брестчанка Ольга Попко, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам «палаты представителей», до избрания в «парламент» работавшая директором музея «Замковый комплекс «Мир».

Ольга Николаевна дважды попросила написать следующее: «Руки прочь от Пружанского палацика! Считаю музей одним из самых лучших региональных в стране. Вводить какое-то «распознавание» посетителей идет вразрез и с общими тенденциями туристического бизнеса, и с политикой нашего государства. Да, Юрию Зелевичу надо думать об экспозиции, о привлечении посетителей, о поддержании музея в надлежащем порядке, а не о выполнении предписаний. Думаю, что кому-то в райисполкоме надо отчитаться об экспорте. Но реально это будут липовые цифры и никому не нужные. У нас в Мирском замке огромный поток иностранных туристов, но никаких планов и отчетов по «экспорту» не было и нет».