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Крупнейший крымский банк отключили от SWIFT

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  • 25.08.2017, 11:47
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Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) теперь не сможет проводить международные расчеты.

Американская компания Finastra, поставляющая программное обеспечение для работы банков с международной системой расчетов SWIFT, отказалась продолжать сотрудничество с Российским национальным коммерческим банком (РНКБ) и Темпбанком, сообщает meduza.io.

Без SWIFT банк не сможет проводить международные расчеты. Договор прекратит действовать с 31 августа, РНКБ придется перейти на другой интерфейс доступа к системе. Для этого нужно заключить новый договор, сделать технические настройки и заплатить «несколько десятков тысяч долларов».

По словам представителя РНКБ, банк не проводит расчеты через западные кредитные организации. Собеседник «Ведомостей» заверил, что отключение не повлияет на бизнес банка и его клиентов. Контрагент РНКБ рассказал изданию, что банк использует SWIFT, «пусть и не так активно, как остальные банки».

РНКБ — крупнейший банк в Крыму, причем он не работал на полуострове до его присоединения к России. США и Евросоюз ввели санкции против организации.

В 2016 году РНКБ стал госбанком, теперь 100 процентов его акций принадлежат Росимуществу. До оккупации Крыма Россией им владел Банк Москвы, потом он отошел правительству республики.

В апреле Центробанк ввел временную администрацию в Темпбанке из-за «неустойчивого финансового положения» и «угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». Банк также находится под санкциями США.


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