закрыть
25 августа 2017, пятница, 14:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Самая засушливая пустыня в мире покрылась цветами

  • 25.08.2017, 11:53
  • 4,964

Такое происходило и раньше, но масштабы цветения в этом году — беспрецедентны.

Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой засушливой в мире, в буквальном смысле, расцвела, после серии ливней, сообщает rambler.ru.


Неожиданно для чилийцев и ученых всего мира, почти все пустынные земли покрылись белыми цветами.

Публикация от VRT NWS (@vrtnws)

Ученые отмечают, что такое происходило и раньше, но такие масштабы цветения — беспрецедентны. Например, в 2015 году, также из-за обильных осадков в октябре, пески Атакамы украсили более 200 видов различных цветов. По мнению директора Национальной службы туризма в Атакаме Даниэля Диаса, причиной произошедшего является изменение климата на планете.

Атакама в течение 400 лет была самым засушливым местом на планете. Здесь не наблюдалось серьезных осадков и тем более проливных дождей. Пустыня богата месторождениями селитры, буры, йода, поваренной соли, меди.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск