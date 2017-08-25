Россия отказалась выводить войска из Приднестровья 4 25.08.2017, 12:17

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Молдавские депутаты считают военный контингент РФ угрозой в регионе.

Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Постпред России при ООН Василий Небензя. назвал эту инициативу «не очень дружественной и достаточно неожиданной», передает «Радио Свобода».

На прошлой неделе Молдова попросила включить вопрос о выводе российских военных из Приднестровья в повестку Генассамблеи. Молдавские дипломаты считают, что присутствие российских войск в регионе представляет угрозу для мира и безопасности.

В июле парламент Молдова принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.

Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье «миротворческой операцией».