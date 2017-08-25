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Белоруска завоевала золото ЧМ по спортивной борьбе

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  • 25.08.2017, 12:21
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В весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская легко победила соперниц из Молдовы, Греции, Румынии и Японии.

Белоруска Ванесса Колодинская выиграла золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в Париже, передает БелТА.

Во время турнира в весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская легко победила Юлию Леорду из Молдовы, в другом раунде она так же одолела Марию Преволараку из Греции. На стадии полуфинала белоруска не оставила шансов Эстере Добре из Румынии. В финале наша спортсменка оказалась сильнее Маю Мукаиду из Японии.

В этом сезоне Ванесса Колодинская оказалась сильнейшей на чемпионате Европы в Сербии. Также она была чемпионкой мира в 2012 году в категории до 48 кг.

Золотая медаль у белоруской команды стала первой высшей наградой на мировом форуме. Всего в Париже белорусская сборная взяла четыре медали. Ранее представитель греко-римского стиля белорусский борец Радик Кулиев (80 кг) выиграл серебро. Второе место в категории 75 кг заняла Василиса Марзалюк, бронзовая медаль у Ирины Курочкиной (55 кг).

24 августа была близка к третьему месту Виолетта Чирик, но она не смогла одолеть Эвин Демирхан из Турции в утешительной схватке.

Чемпионат мира по спортивной борьбе продолжится 25 и 26 августа выступлением представителей вольной борьбы.


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