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Белорусский самолет сбил дом при посадке в Южном Судане

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  • 25.08.2017, 12:34
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Ил-76 перевозил гуманитарную помощь.

Белорусский самолет Ил-76 компании «Трансавиаэкспорт», который выполняет авиационные работы под эгидой ООН, при заходе на посадку в городе Джуба, столице Южного Судана, задел крышу дома, разрушив его, сообщило 24 августа издание The Aviation Herald.

По данным СМИ, в результате инцидента погибла пятилетняя девочка, также пострадали еще несколько человек. В компании перевозчика подтвердили факт происшествия, однако о жертвах и причинах инцидента пока ничего не известно.

Самолет перевозил гуманитарную помощь. СМИ и в компании «Трансавиаэкспорт» заявили, что посадка проходила в сложных погодных условиях — шел сильный дождь, видимость была плохой.

Когда самолет прорвался сквозь облака, судно пошло на посадку. Пилоты выпустили шасси, но самолет задел дерево и одноэтажный дом, разрушив его, также фрагмент двигателя упал на другой дом. Судно не смогло приземлиться в Джубе и аварийно село в аэропорту Энтеббе Уганды.

СМИ сообщают о гибели пятилетней девочки в результате инцидента. Также известно, что пострадали еще два ребенка и две женщины.

Заместитель директора по персоналу ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт» Игорь Сикорский подтвердил, что с их самолетом в Южном Судане произошла авария. Командир экипажа доложил о повреждении самолета, однако о жертвах и пострадавших у компании пока нет информации.

По словам Сикорского, Минтранс создал комиссию, которая отправилась на место для выяснения причин и последствий произошедшего.


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