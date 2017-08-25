Россия как империя обязательно закончится 4 25.08.2017, 13:00

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Аркадий Бабченко

Кремль «вылечат» от выдуманного им величия, однако этот процесс будет болезненным.

Россия как империя может закончиться уже через несколько десятков лет. Такое мнение российский журналист Аркадий Бабченко выразил в интервью "Новому времени".

"Россия как империя обязательно закончится, но произойдет это скорее по естественным причинам. Процесс распада уже начался в 1917 году, продолжился в 1991‑м и, возможно, закончится через несколько десятков лет. Пока нефть еще важна и стоит $ 50 за баррель, Россия может существовать, пусть и не так комфортно", – заявил Бабченко.

Он считает, что Россию обязательно "вылечат" от выдуманного величия, однако этот процесс будет болезненным. "Прививки от выдуманного величия не существует, но эта болезнь все же лечится. От величия лечили всех – Германию, Японию, даже Китай. И Россию вылечат, хотя чем дальше, тем более очевидно, что лечение будет болезненным", – добавил Бабченко.

20 августа журналист заявил, что Россию ожидает будущее оккупированных районов Донецкой области, а правящим классом в РФ в будущем станут "вооруженные гопники".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.