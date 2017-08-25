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Брестчане о школьных оценках: Дети путаются, и мы путаемся

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  • 25.08.2017, 13:23
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От образовательных «реформ» правительства голова идет кругом.

«Брестская газета» спросила брестчан и гостей города, какая система оценок знаний им по душе – 5- или 10-балльная.


Маргарита, студентка:

— Я думаю, что эта идея более объективная, потому что в баллах очень сильно все разнится. Допустим, оценки 6, 7, 8 — это одна и та же оценка по прошлой системе — 4. Но кому-то неприятно получать 6, когда другой человек получает 8, хотя разница в этом небольшая. Приятнее получать 4 же. Сама я училась по 10-балльной. Я была бы рада, если бы поменяли.

Ангелина, студентка:

— Наверное, мне ближе 5-балльная система оценок. Потому что получается немного несправедливо, если одно и то же, но такие вот разные оценки. Если вернутся к 5-балльной системе, то и балл аттестата тогда вырастет намного, потому что 4 — это сейчас 6, 7, 8. И тогда те, у кого сегодня всего лишь шестерка, по 5-балльной будут иметь стабильную четверку.

Валентина Николаевна, военный пенсионер:

— Я считаю, что 5-балльная удобнее, потому что дети путаются и мы путаемся. У нас раньше была 5-балльная система, мне кажется, она лучше. Потому что сейчас то плюсы, то минусы, и не знаешь знаний своего ребенка, честно говоря. Я, например, не совсем понимаю, в чем разница между 8 и 9, где плюс прибавлять, а где минус. Нужно конкретно, на 4 — значит на 4, на 5 — значит на 5, на 3 так на 3.

Мария, в декретном отпуске:

— Я думаю, это хорошая идея — перейти снова на 5-балльную систему. Мы застали время: и по 5-балльной, и по 10-балльной успели поучиться. Мне кажется, 5-балльная лучше. Она как-то ближе для меня.

Павел, IT-сфера:

— Я сам из России, у нас 5-балльная система. Никогда 10-балльной не было. Отчасти это хорошо (5-балльная система — прим. авт.), меньше будет разницы между оценками. То есть ученики будут более приравнены друг другу.

Анастасия, маркетолог:

— Я, например, считаю, что чем больше градация, тем более четкая оценка выставляется. 5-балльная, наоборот, будет размывать все. То есть за те же знания кто-то получит тройку, кто-то пятерку. Больше способов выражать субъективное мнение у преподавателей.

Дима, студент:

— Для школы 5-балльная система — это хорошая идея. Я сам учусь в Польше, так по мне — 5-балльная лучше. У нас 5-балльная, и она мне нравится. В Бресте в школе я учился по 10-балльной. И если в Беларуси в университете зачетный балл 4, то в Польше, чтобы на зачетную тройку сдать, надо еще постараться. И мне кажется, 4, 5 будет уже тяжелее получить ученикам. И как-то выходят более правдоподобные средние баллы.

Галя и Саша, строители:

— Мы за 5! Мы пятерочники были. Легче считать. Пять оценок и 10 оценок — это ж разные вещи. Проще, удобнее. Более справедливо оценивают. По 10-балльной вообще не представляю, как можно оценить.

Виктория, в декретном отпуске, педагог:

— Для хорошего ученика любая из систем хороша, так как он все равно получит 5 или 8/9. А вот для педагога есть разница между этими системами. 10-балльная, на мой взгляд, дает больше свободы и делает проще процесс выставления оценки. В то время как 5-балльная более четко и жестко регулирует этот процесс, что загоняет учителя в жесткие рамки.


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